Экономика

Более 22 тысяч лицевых счетов с долгами отдали под суд

Экономика 23.09.2019 15:12
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23.09.2019 15:12


Региональный фонд капитального ремонта продолжает активно взыскивать долги с неплательщиков через судебные инстанции. Так, с начала 2019 года в суд по 22 166 лицевым счетам были направлены заявления на общую сумму 93,2 млн. руб., сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба Фонда. Общий долг по взносам на капремонт перед регоператором на сегодняшний день составляет порядка полутора миллиардов рублей. 
«Мы рекомендуем собственникам обращаться в Фонд капремонта до получения судебных приказов. Наши специалисты всегда готовы пойти навстречу и обсудить максимально приемлемые для обеих сторон условия погашения задолженности.  
Гражданин, имеющий задолженность, не сможет воспользоваться услугой рассрочки погашения долга после передачи судебных приказов на исполнение органам Управления федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области. 
Кстати, многие собственники, имеющие задолженность, после получения судебного приказа стараются не затягивать судебные разбирательства и погашать задолженность», — отмечают в Фонде капремонта. 
В соответствии с Жилищным Кодексом РФ (ст. 169 ЖК РФ) бремя ответственности за содержание общего имущества в многоквартирном доме лежит на собственниках жилых и нежилых помещений, поэтому и своевременная уплата взносов на капитальный ремонт является обязанностью граждан. 
Регоператор рекомендует исполнять требования действующего жилищного законодательства и своевременно оплачивать взносы на капитальный ремонт и напоминает: «Долг по взносам за капремонт лишает граждан возможности оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг».

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