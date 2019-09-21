



Очередное трагическое ДТП с жертвами случилось сегодня в Новоаннинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около половины второго ночи 56-летний водитель, управляя «Нивой Шевроле», двигался в сторону Москвы и на 696-м километре, не справившись с управлением, вылетел на встречку. Там он совершил касательное столкновение с двигающейся во встречном направлении «Газелью».









Микроавтобус перевернулся, а «Нива Шевроле» столкнулась по касательной с «Аудио А4». В результате ДТП 64-летний пассажир машины «Нива Шевроле» и 43-летняя пассажирка «Аудио А4» погибли на месте. 56-летний водитель «Аудио А4» и водитель отечественного авто доставлены в больницу.

К слову, за три часа до трагедии машину «Ниву Шевроле» останавливали инспекторы ДПС в Городищенском районе. Водителю было рекомендовано остановиться для отдыха. Но, несмотря на предупреждение, он продолжил путь.









В ГУ МВД напоминают, что утомление – одна из главных сопутствующих причин ДТП. Возвращаясь из отпусков, граждане стремятся как можно быстрее добраться до дома и пренебрегают режимом отдыха за рулем, допускают превышение скоростного режима и выезжают на полосу встречного движения. Уставший водители теряют контроль над дорожной обстановкой и не способен быстро принимать решения. В Управлении ГИБДД по Волгоградской области настоятельно рекомендуют уделять особое внимание режиму отдыха и чаще останавливаться днем, а ночью – на специализированных стоянках.







