Почти половина молодых волгоградцев готова бежать из города в поисках лучшей жизни





Волгоград вошел в число городов, в которых больше всего молодых людей, мечтающих покинуть родные пенаты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ, так, из опрошенных молодых волгоградцев в возрасте до 30 лет 41% заявили, что в ближайшие 7 лет хотят покинуть Волгоград в поисках лучшей жизни.

Больше всего потенциальных мигрантов – в Тольятти – 55%, в Омске – 47%, в Челябинске – 44%. Интересно, что, например, в Волжском всего 32% опрошенных молодых людей заявила о желании уехать в другие города.

Больше всего молодежи, которая не собирается покидать родные города, оказалось в Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе и Москве.

Как показало исследование, молодежь не готова уезжать из комфортных городов и тех мест, где имеются возможности для самореализации и повышения собственного благополучия. Интересно, что многие из них используют навыки и знания, полученные в родных городах, чтобы применить их для собственного развития и карьеры в других городах.



