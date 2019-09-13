Экономика

Сбербанк проанализировал, как страхуют своих сотрудников компании малого бизнеса

Экономика 13.09.2019 16:13
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13.09.2019 16:13


Сбербанк и СК «Сбербанк страхование жизни» в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по обработке и анализу больших данных) провели исследование о страховании сотрудников в компаниях малого и микробизнеса, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Традиционное добровольное медицинское страхование (ДМС) для небольших компаний часто слишком дорого. Альтернатива — договоры коллективного страхования сотрудников, число которых, по данным банка, выросло в первом полугодии 2019 года на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. 
В выборке «СберДанных» 79% таких договоров заключено юридическими лицами (ООО) и 21% — индивидуальными предпринимателями. Почти половина договоров оформляется в торговле: 39% от общего количества приходится на предприятия розницы, еще 8% — на оптовый сегмент. На втором месте — транспортные услуги (15%). Такая тройка лидеров в значительной степени отражает общую структуру компаний малого и среднего предпринимательства в России, где торговля является наиболее многочисленной категорией. 
Картина изменяется принципиально, если оценить долю расходов на страхование в выручке компаний. В лидеры в таком случае выходит производственный сектор, в частности производство одежды с показателем 2,71%, а также отрасли с высокой значимостью человеческого капитала, например, правовая деятельность и бухгалтерский учет (2,22%). Это может быть связано со сложностью замены сотрудника, на время потерявшего работоспособность. 
Активнее других работников страхуют компании ММБ в Москве (10,6% от общего количества контрактов), в Краснодарском (5,6%) и Пермском крае (4,1%). 
Программы СК «Сбербанк страхование жизни» по коллективному страхованию для предприятий ММБ предполагают страховую защиту сотрудников от несчастных случаев и болезней (уход из жизни, инвалидность, травма). По данным «Сбербанк страхование жизни», самым распространенным страховым случаем в этом виде страхования является временная нетрудоспособность из-за бытовых травм или болезней. 
Так, в первом полугодии 2019 года СК «Сбербанк страхование жизни» по этому риску выплатила 144 тыс. рублей в связи с переломом лодыжки застрахованному в Нижегородской области. В республике Калмыкия компания выплатила клиенту 160 тыс. рублей в связи с временной нетрудоспособностью из-за серьезной болезни. На втором месте по количеству обращений несчастные случаи на производстве. В первом полугодии, компания выплатила 100 тыс. рублей клиенту из Новосибирской области в связи с производственной травмой. 
Крупнейшая выплата в первом полугодии составила 1 млн рублей в связи с уходом из жизни застрахованного работника в Ростовской области.

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