Группа «Открытие» возобновляет автокредитование

Экономика 10.09.2019 16:36 Новости компаний
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10.09.2019 16:36 Новости компаний
Росгосстрах Банк, дочерняя компания банка «Открытие» с фокусом на обслуживании клиентов-автолюбителей, запустил флагманские кредитные продукты для частных лиц – классический автокредит на новые автомобили и автомобили с пробегом. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Программы «Кредит на новые автомобили» и «Кредит на автомобили с пробегом» позволяют приобрести автомобиль как отечественного, так и иностранного производителя. Клиентам доступно получение кредита на сумму до 3 млн рублей и на срок до пяти лет, с первоначальным взносом от 20% и по ставке от 10,9% (в зависимости от выбранного типа автомобиля и условий страхования).
Также клиентам будет доступна опция оформления автокредита без залога, первоначального взноса и КАСКО на сумму до 1,5 млн рублей. Процентная ставка в таком случае составит 16,9% годовых при отсутствии требований к автомобилю.
Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа по минимальному пакету документов (необходим документ, удостоверяющий личность клиента). Оформление кредита доступно как в отделениях банка, так и в точках продаж на территории автосалонов-партнеров.
«Символично, что 25-летие банка стало точкой отсчета для нашего амбициозного проекта. В ближайшее время будет полностью обновлена продуктовая линейка Банка, а начинаем мы с запуска автокредитов, — отметил Президент-Председатель Правления Росгосстрах Банка Алексей Токарев. — Продажи уже стартовали в 40 регионах у 350 партнеров банка. А до конца года планируется расширить географию сети до 78 городов присутствия. Надеемся, что наши программы автокредитования помогут приобрести понравившийся автомобиль, как новый, так и с пробегом, и станут удобным сервисом для наших клиентов и партнеров».
Продуктовый ряд в ближайшее время будет расширен и дополнен интересными опциями для автовладельцев. В планах до конца года — предложить клиентам продукты для финансирования сделок по покупке-продаже автомобиля между частными лицами, широкий спектр сберегательных продуктов, а также страховых и сервисных программ партнеров.
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