



Уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции возбуждено следователями в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, 26-летний мужчина подозревается в том, что предложил сотруднику уголовного розыска, в чьем производстве находился материал проверки, 200 тысяч рублей. Полицейский отказался от денег, сообщив вышестоящему руководству о склонении его к совершению коррупционного преступления.

По данным следствия, в конце августа текущего года сотрудниками территориального подразделения МВД в рамках расследования уголовного дела по факту кражи имущества местного жителя у предполагаемого подозреваемого был проведен обыск. Дома у мужчины полицейские обнаружили огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также бейсбольную биту. По данному факту незамедлительно была организована доследственная проверка, в ходе которой владелец арсенала решил "откупиться" от стражей порядка. Взятку он предложил за уничтожение изъятых у него запрещенных предметов, а также непроведение дальнейших оперативных мероприятий. Попытка передачи незаконного денежного вознаграждения была зафиксирована сотрудниками отделения экономический безопасности и противодействий коррупции городского управления МВД, а также УФСБ России по Волгоградского области.

Подозреваемый признал свою вину не только в покушении на дачу взятки, но и в незаконном обороте оружия. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.



