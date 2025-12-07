Сильная магнитная буря угрожает волгоградцам 7 декабря

Сегодня, 7 декабря, ожидается заметное усиление геомагнитной активности. По информации ученых Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, причиной может стать крупнейшее за последние годы солнечное пятно, которое расположилось напротив Земли и в любой момент способно взорваться мощной вспышкой. По расчетам, вероятность магнитной бури составляет 55%, 30% - возбужденной магнитосферы и всего лишь 15% отводится на спокойный день.
У метеозависимых волгоградцев могут наблюдаться головные боли, скачки давления и нарушения сна.
Волна активности, вероятность слабых и умеренных бурь прогнозируется также и 8 декабря. Зато потом примерно до 20 декабря метеочувствительные люди смогут вздохнуть спокойно – геомагнитная обстановка будет стабильной.