На склоне Мамаева кургана в Волгограде нашли мину





Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожили снаряд, найденный в районе Мамаева кургана в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе ЮВО, опасная находка была обнаружена на южном склоне Мамаева кургана в 200 метрах от "Храма всех Святых" трактористом при создании противопожарной полосы во время вспахивания земли.

Специалистами группы разминирования боеприпас был классифицирован как 82-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны. Саперы извлекли боеприпас и транспортировали на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили его путем подрыва накладным зарядом.

С начала года специалистами группы разминирования соединения ЮВО было уничтожено более 1,2 тыс. боеприпасов различного калибра.



