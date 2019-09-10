На склоне Мамаева кургана в Волгограде нашли мину

Происшествия 10.09.2019 15:05
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10.09.2019 15:05
Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожили снаряд, найденный в районе Мамаева кургана в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе ЮВО, опасная находка была обнаружена на южном склоне Мамаева кургана в 200 метрах от "Храма всех Святых" трактористом при создании противопожарной полосы во время вспахивания земли.
Специалистами группы разминирования боеприпас был классифицирован как 82-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны. Саперы извлекли боеприпас и транспортировали на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили его путем подрыва накладным зарядом.
С начала года специалистами группы разминирования соединения ЮВО было уничтожено более 1,2 тыс. боеприпасов различного калибра.
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