Расследования

Двое сторожей «Волгомоста» разобрали плавучий кран на запчасти

Расследования 03.09.2019 15:52
875 3
03.09.2019 15:52


Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области вынес приговор двоим работникам АО «Волгомост». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор суда, мужчины заступили на вахту по охране имущества имущества – плавучего крана, который использовался при возведении моста через Ахтубу. Однако вместо того, чтобы его охранять, они решили похитить некоторые его запчасти и механизмы. Детали были сняты с крана, стоимость похищенного составила 125,6 тысяч рублей. Теперь уже бывшие сторожа вину свою признали. Суд приговорил их к условному наказанию – одного к трем годам, другого – к 2 годам и  4 месяцам. Приговор в законную силу не вступил. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация
Популярное по теме
В Волгограде Музраева-младшего за неповиновение сотруднику ФСБ оштрафовали на тысячу рублей (ВИДЕО)
06.08.2019 15:22
26994 29
Под покровом ночи суд в Москве продлил арест генералу Музраеву - помощнику главы СКР Бастрыкина
06.08.2019 12:40
24299 45
В Волгограде рассекретили причины обрушения склона "Волгоград Арены" сразу после окончания ЧМ-2018
29.08.2019 16:21
20261 35
Расследования
03.09.2019 13:00
Расследования 03.09.2019 13:00
3206 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.09.2019 15:48
Расследования 01.09.2019 15:48
3869 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.08.2019 13:11
Расследования 30.08.2019 13:11
5967 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.08.2019 16:21
Расследования 29.08.2019 16:21
20261 35 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.08.2019 12:25
Расследования 29.08.2019 12:25
3895 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.08.2019 12:23
Расследования 29.08.2019 12:23
5258 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.08.2019 13:31
Расследования 28.08.2019 13:31
5632 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.08.2019 16:37
Расследования 27.08.2019 16:37
2483 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.08.2019 14:35
Расследования 27.08.2019 14:35
1907 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.08.2019 10:12
Расследования 27.08.2019 10:12
1235 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.08.2019 14:34
Расследования 26.08.2019 14:34
10217 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.08.2019 12:53
Расследования 26.08.2019 12:53
3193 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.08.2019 12:43
Расследования 24.08.2019 12:43
16143 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.08.2019 12:40
Расследования 23.08.2019 12:40
10988 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.08.2019 12:01
Расследования 23.08.2019 12:01
859 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области нашли место для ядра спортивной жизни Смотреть фотографииCмотреть видео
17:48
В Красноармейском районе Волгограда благоустроят территорию возле танка Т-34Смотреть фотографии
16:47
В Волгограде 14 микроавтобусов выходят на маршрут «Детский центр – ЖД-больница»Смотреть фотографии
16:13
Волгоградка отвоевала у чиновников место для киоскаСмотреть фотографии
15:52
Двое сторожей «Волгомоста» разобрали плавучий кран на запчастиСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде госинспектор управления Росрыболовства пошел под суд за взяточничествоСмотреть фотографии
15:22
«Ростелеком» завершил подключение ПСБ к Единой биометрической системеСмотреть фотографии
15:20
Волгоградские школьники выстроились в слово "Мир"Смотреть фотографии
13:29
Справку-подтверждение платежа теперь можно получить в «Сбербанк Онлайн»Смотреть фотографии
13:23
Под Волгоградом в пострадавший от пожара стадион имени Логинова вдохнут новую жизньСмотреть фотографии
13:11
В Волгограде бизнес-вумен обманула друзей и полицейских на 160 млн рублей Смотреть фотографии
13:07
В Волгограде фирму наказали на полмиллиона за коррупционное предложениеСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде врач-терапевт идет под суд за фиктивные справки для водителейСмотреть фотографии
12:58
Да будет ток!: в Волгограде реконструируют систему электроснабжения скоростного трамваяСмотреть фотографии
11:05
Уникальный тренировочный комплекс для спасателей построен на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области похитили видеокамеру «Безопасного города»Смотреть фотографии
10:02
«Ростелеком» удивил волгоградцев картонным макетом городаСмотреть фотографии
10:01
В Волгоградской области студент убил местного жителя в дракеСмотреть фотографии
08:40
Люди с синими чемоданчиками осмотрят дома жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:15
«Высота 102»ТВ: В Волгограде председатель СК России поставил кадетам первую «тройку» Смотреть фотографииCмотреть видео
17:39
В Волгограде женщина-инвалид осталась без жизненно важного лекарстваСмотреть фотографии
16:18
Губернатор Волгоградской области тратит все больше на свою избирательную кампаниюСмотреть фотографии
15:00
В Волгоградской области подрядчик капремонта "поматросил и бросил" трех рабочихСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде глава СКР Бастрыкин посадил деревоСмотреть фотографии
14:20
День города в Волгограде поставил рекорд по количеству зрителейСмотреть фотографии
14:14
В Волгоградской области 100 женщин перешагнули 100-летний юбилейСмотреть фотографии
14:11
МегаФон и КХЛ отмечают 12-летие совместного развития российского хоккеяСмотреть фотографии
13:54
В Волгограде полицейские пришли на школьную линейку из-за трех смелых подростковСмотреть фотографии
13:05
Прокуратура Волгоградской области покупает квартиру для сотрудникаСмотреть фотографии
12:02
Лаборант АО «КАУСТИК» победила в городском конкурсе профмастерстваСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 