Двое сторожей «Волгомоста» разобрали плавучий кран на запчасти





Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области вынес приговор двоим работникам АО «Волгомост». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор суда, мужчины заступили на вахту по охране имущества имущества – плавучего крана, который использовался при возведении моста через Ахтубу. Однако вместо того, чтобы его охранять, они решили похитить некоторые его запчасти и механизмы. Детали были сняты с крана, стоимость похищенного составила 125,6 тысяч рублей. Теперь уже бывшие сторожа вину свою признали. Суд приговорил их к условному наказанию – одного к трем годам, другого – к 2 годам и 4 месяцам. Приговор в законную силу не вступил.



