Двое сторожей «Волгомоста» разобрали плавучий кран на запчасти

Расследования 03.09.2019 15:52
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03.09.2019 15:52
Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области вынес приговор двоим работникам АО «Волгомост». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор суда, мужчины заступили на вахту по охране имущества имущества – плавучего крана, который использовался при возведении моста через Ахтубу. Однако вместо того, чтобы его охранять, они решили похитить некоторые его запчасти и механизмы. Детали были сняты с крана, стоимость похищенного составила 125,6 тысяч рублей. Теперь уже бывшие сторожа вину свою признали. Суд приговорил их к условному наказанию – одного к трем годам, другого – к 2 годам и 4 месяцам. Приговор в законную силу не вступил.
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