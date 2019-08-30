Телеком

Yota запустила новые безлимитные приложения для планшета

Телеком 30.08.2019 11:39 Реклама
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30.08.2019 11:39 Реклама


Yota вводит новые безлимитные приложения для планшета. Теперь пользователям планшетного продукта станут доступны категории «Почта», «Транспорт» и «Кинотеатры», стоимость которых составит 10 рублей за каждую категорию, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. 
Также Yota сделала безлимитный доступ к детским приложениям, спрос на которые среди клиентов мобильного оператора наиболее высок. Найти их можно в специальной категории «Детям», цена которой составит 25 рублей. 
Таким образом, при покупке группы приложений «Почта» безлимитными станут Mail.ru, «Яндекс.Почта», Gmail.com и Microsoft Outlook. В категории «Кинотеатры» пользователям станут доступны безлимитные приложения онлайн-кинотеатров ivi, Megogo, Netflix, Amediateka и Okko. В категории «Детям» клиенты Yota смогут получить безлимитный доступ к YouTube детям, а также ivi для детей, «Мульт» и сайту «Учи.ру». В категории «Транспорт» представлено 14 приложений, среди которых «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты», «Google.Карты», maps.me, 2ГИС и т.д.

«Мы проанализировали потребности клиентов и выявили приложения, которые очень важны для людей в повседневной жизни. Поэтому мы решили объединить эти приложения в специальные категории, и дать к ним безлимитный доступ. Теперь каждый клиент может использовать самые необходимые приложения, при этом не расходуя трафик из основного пакета. Таким образом, пользователи планшетного продукта Yota могут смотреть фильмы, ездить на такси, читать почту и ставить детям мультики без оглядки на объем потраченного трафика», — комментирует директор продукта «Планшет-Модем» Yota Александр Капралов.

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