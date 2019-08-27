Расследования 27.08.2019 14:35
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27.08.2019 14:35
За нанесение тяжкого вреда здоровью 4-месячному малышу 20-летний Олег Разноглазов проведет в колонии общего режима 2 года. Такое решение приняла апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу защитника осужденного на приговор. Волгоградский областной суд остался непреклонен и оставил решение Жирновского районного суда без изменения.
Следствием и судом установлено, что зимой 2018 года Разногласов, который сожительствовал с матерью троих малолетних детей, причинил малышу опасные для жизни травмы. Мужчину сильно раздражал плач ребенка. В первый раз, чтобы успокоить малыша, он взял его на руки и сильно потряс. Через три дня, когда малыш ночью проснулся и вновь заплакал, Разноглазов взял его на руки, испытывая неприязнь к последнему, сильно прижал голову ребенка своими руками. Его действия пресекла сожительница. Однако через пару дней малыша в связи с начавшимися судорогами госпитализировали с диагнозом: телесные повреждения в виде субдуральных гематом лобно-теменно-височных областей с двух сторон, внутримозгового кровоизлияния левой теменно-затылочной части.
В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал частично. Давать показания на основании ст.51 Конституции РФ он отказался.
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