Происшествия

На Центральной набережной Волгограда кроссовер «сыграл в боулинг» с деревом в кадушке (ВИДЕО)

Происшествия 27.08.2019 12:33
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27.08.2019 12:33





Первое ДТП с участием недавно установленных декоративных вазонов произошло на Центральной набережной Волгограда. В распоряжении ИА «Высота 102» оказалось видео с камер наблюдения, запечатлевших автоаварию на транспортной развязке в районе пересечения рокадной дороги с улицей Комсомольской. Инцидент произошел около 22 часов в минувшее воскресенье.
Водитель кроссовера, ехавший по набережной в сторону речного порта, не вписался в поворот на кольце, вылетел на островок безопасности и врезался в бетонную кадушку с миниатюрным деревом. Декоративная конструкция получила сильные повреждения. Администрация Волгограда намерена взыскать с водителя-лихача понесенный ущерб. 
Стационарные ограждения на пересечении Нулевой Продольной магистрали с улицей Комсомольской установили совсем недавно. Капитальные конструкции пришли на смену водоналивным бакам, установленным летом 2018 года. В мае текущего года схему движения на участке дороге усовершенствовали – для удобства водителей и снижения автомобильных заторов кольцо превратили в овал, предусмотрев дополнительную полосу для сквозного проезда по набережной. Через три месяца, в течение которых автолюбители могли адаптироваться к новой схеме движения, дорожники заменили пластиковые баки на бетонные бордюры. Островки безопасности заасфальтировали и буквально на днях для красоты установили на них вазоны с хвойными деревцами.

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