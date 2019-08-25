Происшествия 25.08.2019 12:27
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25.08.2019 12:27
Накануне в Волжском произошло ДТП с участием двух маршруток. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, в 14-00 часов 44-летний водитель, управляя микроавтобусом «ГАЗ 322132» по маршруту №14а на острове Зеленый выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другой маршруткой №6. В результате ДТП две женщины-пассажира 51 и 52 лет микроавтобуса, следовавшего по маршруту №14а, доставлены в медучреждение.
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