Происшествия 22.08.2019 12:31
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22.08.2019 12:31
В Городищенском районе оперативники задержали находившегося в федеральном розыске без вести пропавшего гражданина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, накануне на стационарном посту ДПС в Городищенском районе сотрудники отдельного батальона ДПС остановили автобус, следовавший по маршруту «Москва-Хасавьюрт». При проверке документов у пассажиров полицейские обнаружили, что один из них – 38-летний житель Орловской области находится в федеральном розыске как без вести пропавший. Оперуполномоченные уголовного розыска установили, что с мая 2019 года мужчину, уехавшего на заработки в Москву и не дававшего знать о своем местонахождении, разыскивали родственники. В настоящее время информация о местонахождении гражданина передана его родным.
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