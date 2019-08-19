В Волгограде водитель бросил раненую пассажирку в машине

Происшествия 19.08.2019 10:32
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19.08.2019 10:32
Накануне в 21-00 в Тракторозаводском районе Волгограда «семерка» врезалась в световую опору. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось на участке дороги по ул. Николая Отрады, машина двигалась в сторону ул. Кропоткина. После аварии неустановленный водитель скрылся. А 15-летняя пассажирка машины получила травмы и была доставлена в больницу.
А в Красноармейском районе около полуночи опору рекламного щита протаранил «Митсубиси Лансер». Пожилой водитель, двигаясь по ул. Лазоревой со стороны ул. Судостроительной в сторону ул. Куйбышева, не справился с управлением. Водитель и его пассажиры - 65-летняя женщина и 6-летний мальчик - госпитализированы.
Фото Ильи Коробова.
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