В Волгограде водитель бросил раненую пассажирку в машине





Накануне в 21-00 в Тракторозаводском районе Волгограда «семерка» врезалась в световую опору. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось на участке дороги по ул. Николая Отрады, машина двигалась в сторону ул. Кропоткина. После аварии неустановленный водитель скрылся. А 15-летняя пассажирка машины получила травмы и была доставлена в больницу.

А в Красноармейском районе около полуночи опору рекламного щита протаранил «Митсубиси Лансер». Пожилой водитель, двигаясь по ул. Лазоревой со стороны ул. Судостроительной в сторону ул. Куйбышева, не справился с управлением. Водитель и его пассажиры - 65-летняя женщина и 6-летний мальчик - госпитализированы.

Фото Ильи Коробова.