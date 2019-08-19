



Легендарный фестиваль «Радость творчества», организованный известной сетью хобби-гипермаркетов «Леонардо», пройдет в ТРЦ «Акварель» 23-25 августа, с 11-00 до 20-00.

Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, гостей ждёт новая программа, свежие хендмейд-тренды и мастер-классы для детей и взрослых по разным видам рукоделия, готовые зарядить участников к началу учебного года позитивом и творческой энергией.





Помимо интересного досуга и встречи с единомышленниками на фестивале можно будет:

• научиться новым приёмам в хорошо знакомых техниках рукоделия;

• освоить совершенно новые виды хендмейда;

• узнать из первых рук про самые актуальные тренды и новинки в сфере творчества.





Впервые на фестивале в Волгограде будут представлены флористика, батик, сборка детских 3D-моделей и многие другие техники рукоделия. Участников праздника также ждут розыгрыш призов, бесплатный аквагрим и игротека с классными настолками.

Волгоградцы первыми в России смогут поучаствовать в мастер-классах, специально разработанных к новому осеннему сезону.





«Приходите делать авторскую открытку-шоколадницу к Дню знаний, декоративный венок «Дары осени» и другие потрясающие изделия ручной работы!» — призывают организаторы.

на сайте или в кассах хобби-гипермаркета в ТРЦ «Акварель» (Университетский пр-т, 107, 1 этаж, вход «Волга», центральный). Количество мест ограничено. Билеты на мастер-классы можно приобрестиили в кассах хобби-гипермаркета в ТРЦ «Акварель» (Университетский пр-т, 107, 1 этаж, вход «Волга», центральный). Количество мест ограничено.

Вход на фестиваль свободный!