Акция «Военная служба по контракту – Твой выбор» пройдет в Волгограде 1 сентября

Общество 19.08.2019 08:28
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19.08.2019 08:28
1 сентября с 11 до 14 часов на набережной Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде пройдет акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор», сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы Южного военного округа, все желающие служить по контракту смогут проконсультироваться со специалистами и пройти углубленное профессионально- психологическое тестирование. Для посетителей выступят военный оркестр, рота Почётного караула, ансамбль песни и пляски ЮВО, творческие коллективы Волгоградской области и разведывательная рота с демонстрацией боевых приёмов. Также на тематических площадках будут представлены современная экипировка военнослужащих, вооружение и боевая техника, в том числе: современные танки Т-90А, боевые машины пехоты третьего поколения, самоходные артиллерийские орудия «Хоста», бронетранспортеры. У посетителей будет возможность попробовать настоящую солдатскую кашу и чай.
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