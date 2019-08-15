Общество

В Волгоградской области на время закрыли трассы для большегрузов из-за жары

Общество 15.08.2019 12:37
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15.08.2019 12:37


На ряде федеральных трасс введены  временные ограничения движения. Причина -  температура воздуха свыше 32°С. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, с 10 утра до 10 вечера 15 августа  закрывается движение для большегрузного автотранспорта  на участках автомобильных дорог, подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгорад. Ограничения касаются автодорог:
ВВоронежской области:
- Р-22 «Каспий» а/д М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань
В Волгоградской области:
- Р-22 «Каспий» а/д М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань,
Подъезд к г. Элиста;
- Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград;
- А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной
В Ростовской области:
- А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной;
- А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог – граница с Украиной;
- А-270 автомобильная дорога М-4 «Дон» – Новошахтинск – граница с Украиной;
- А-135 Подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону (Северный, Южный и Западный подъезды).
Вдоль сети федеральных обозначенных автодорог расположено 128 точек сервиса с автостоянками, рассчитанными в общей сложности на 6382 автомобилей, где водители, которые уже находятся в пути, смогут переждать жару.
Напомним, в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий могут вводиться временные ограничения движения транспортных средств. Такие меры помогут уберечь дороги с асфальтобетонным покрытием от образования дефектов и разрушения.
 

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