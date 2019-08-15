В Волгограде возбудили уголовное дело по факту гибели 2-летней девочки в бассейне

сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, по предварительным данным, накануне вечером девочка со своими двоюродными сестрами 3 и 8 лет играла в одном из частных домовладений Кировского района города Волгоград. Когда семья находилась на кухне, малышка самостоятельно открыла входную дверь и вышла во двор дома, где располагался каркасный бассейн с лестницей глубиной 1,3 метра, на один метр наполненный водой. Родители, заметив отсутствие девочки, сразу же стали искать ее, выйдя во двор, они обнаружили ребенка в воде. Спасти ее не удалось.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.