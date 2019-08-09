Происшествия

В Волгограде в ходе конфликта двух женщин погибла собака, которую выкинули с 5 этажа

Происшествия 09.08.2019 11:48
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09.08.2019 11:48


Жительница Волгограда стала фигуранткой уголовного дела о жестоком обращении с животным, которое она вышвырнула из окна 5 этажа. Как сообщает ИА "Высота 102", с заявлением в полицию обратилась 58-летняя хозяйка погибшей собаки. Женщина сообщила, что это сделала ее 26-летняя знакомая. Она пришла в гости к заявительнице, между женщинами произошел конфликт. Гостья взяла на руки хозяйскую собаку и скинула ее с балкона. Это произошло в Центральном районе Волгограда. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. За содеянное ей грозит лишение свободы на срок до трех лет. 

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