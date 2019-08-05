Телеком

«Ростелеком» определил победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень»

Телеком 05.08.2019 16:03
191 0
05.08.2019 16:03


Подведены итоги всероссийского соревнования по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень», которое проводилось среди студентов 1–4 курсов российских вузов. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании «Ростелеком», в соревновании принял участие 2381 студент из 269 городов России. Из 415 участников, решивших хотя бы одну задачу, до финала дошли 60 человек. По окончании онлайн-соревнования студенты, набравшие наибольшее количество баллов, прошли собеседование с экспертами «Ростелеком-Солар». По его итогам были определены 40 призеров, которые поедут осенью этого года в Образовательный центр «Сириус» в Сочи на обучающую программу по кибербезопасности.
Соревнование по информационной безопасности длилось ровно сутки, в течение которых студенты решали задачи по компьютерной криминалистике, криптографии, реверс-инжинирингу и веб-безопасности. Ключевой темой заданий стала защита автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП).
Как отмечают члены жюри, большой интерес у студентов вызвали задачи по цифровой форензике и безопасности веб-приложений. Самыми сложными оказались задачи по исследованию безопасности АСУ ТП. По правилам соревнования, чем больше человек решали задание, тем сильнее снижалась его стоимость. Максимальное количество набранных баллов составило 5896, минимальное — 282.
Соревнования вызвали большой отклик среди студентов не только профильных и столичных вузов. Большое количество регистраций подали участники из высших учебных заведений Краснодарского и Пермского края, Омской, Саратовской, Свердловской и Томской областей. Победителями стали студенты МИФИ, Высшей школы экономики, Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, МИРЭА, Университета ИТМО, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МЭИ и Краснодарского высшего военного училища.
В число победителей соревнования вошли две девушки, 15 студентов, включенных в «Ресурс об одаренных детях», один студент имеет статус получателя гранта Президента РФ.
Студенты отметили высокий уровень сложности задач, а также рассказали, что участие в соревновании «Ростелекома» дает им возможность понять уровень подготовки, увидеть новые точки приложения сил и попасть на новые образовательные программы, которые проводят ведущие компании отрасли.
Тематическая программа по информационной безопасности, которая пройдет в «Сириусе», будет включать теоретическую и практическую подготовку в сферах обеспечения кибербезопасности автоматизированных систем, уязвимости веб-приложений, вирусологии, реверс-инжиниринга и форензики. 
Лекции будут читать ведущие эксперты отрасли информационной безопасности и сотрудники «Ростелеком-Солар», которые представят реальные кейсы, связанные с вопросами защиты корпоративной и банковской инфраструктур, расскажут о правовых аспектах обеспечения информационной безопасности, поделятся лучшими практиками выявления, анализа и расследования кибератак.
Список победителей соревнования и участников программы в Образовательном центре «Сириус» опубликован на сайте https://cyberchallenge.rt.ru/results.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
«Виртуальная АТС» стала доступна компаниям Волжского и Камышина
17.07.2019 10:22
1483 0
Более 2 тысяч игр предложил «Ростелеком» своим абонентам
01.08.2019 17:00
3992 0
«Ростелеком» назвал Волжский аккумулятором позитива и инноваций
29.07.2019 10:43
1620 0
Телеком
01.08.2019 17:00
Телеком 01.08.2019 17:00
3992 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
30.07.2019 16:39
Телеком 30.07.2019 16:39
2200 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
30.07.2019 13:54
Телеком 30.07.2019 13:54
542 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
29.07.2019 10:43
Телеком 29.07.2019 10:43
1620 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
24.07.2019 16:31
Телеком 24.07.2019 16:31
4552 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
22.07.2019 15:22
Телеком 22.07.2019 15:22
2240 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
18.07.2019 10:42
Телеком 18.07.2019 10:42
4021 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
17.07.2019 10:22
Телеком 17.07.2019 10:22
1483 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
15.07.2019 16:43
Телеком 15.07.2019 16:43
2193 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
10.07.2019 16:11
Телеком 10.07.2019 16:11
5459 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
09.07.2019 15:55
Телеком 09.07.2019 15:55
1482 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
09.07.2019 10:39
Телеком 09.07.2019 10:39
760 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
08.07.2019 11:24
Телеком 08.07.2019 11:24
1371 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
03.07.2019 16:44
Телеком 03.07.2019 16:44
4195 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
03.07.2019 14:48
Телеком 03.07.2019 14:48
817 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:33
В Волжском дом после капремонта стал в стиле «тетрис»Смотреть фотографии
16:03
«Ростелеком» определил победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень»Смотреть фотографии
15:04
Больницы Волгоградской области получат лекарства и подгузники для безнадежных пациентовСмотреть фотографии
13:40
Экс-судью приговорили к 5 годам колонии за гибель двух братьев в ДТП в Волгограде (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
12:58
В Волгограде при неутихающем шквалистом ветре убирают поваленные деревьяСмотреть фотографии
12:30
Следователи установили, где находилась трое суток пропавшая в Волгоградской области девочкаСмотреть фотографии
12:10
Новому жилому району в Котельниково Волгоградской области присвоено имя героя казачестваСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде экс-судью признали виновной в гибели двух братьев в ДТП Смотреть фотографии
11:09
Лототрон в действии: в избиркоме Волгоградской области распределили места партий в выборном бюллетенеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:37
Следовавший из Германии в Волгоградскую область автобус попал в ДТП под СаратовомСмотреть фотографии
10:01
На «Красном Октябре» в Волгограде после 9-месячного простоя запущен стан «1600»Смотреть фотографии
09:51
В Волгограде коммерсант сделал состояние на подпольном нефтезаводеСмотреть фотографии
09:18
Сильный ветер в Волгограде валит деревья на припаркованные машины Смотреть фотографииCмотреть видео
09:15
В Волгограде 52 жильца многоквартирного дома выставили регоператору и УК счёт за мусорный коллапсСмотреть фотографии
07:36
Гости Волго-Ахтубинской поймы не могут без пакостей восхищаться цветением лотосовСмотреть фотографии
18:19
«Большой отлов»: в Волгограде уличные собаки мрут в неволе Смотреть фотографииCмотреть видео
15:18
В Волгограде под окнами мировых судей облагородят сквер-помойкуСмотреть фотографии
15:07
Пропавшую четыре дня назад в Волгоградской области девочку-подростка нашли живой (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Возбуждено уголовное дело в отношении виновника массового ДТП на плотине ГЭС под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:40
Кандидаты-пенсионеры «наябедничали» на волжских коммунистов из-за газеты КПРФСмотреть фотографии
08:17
Бодрое утро в стиле ЗОЖ: жители Волгограда знают подходящее местоСмотреть фотографии
21:23
Волгоградский «Ротор» провел победную игру на выезде в КраснодареСмотреть фотографии
18:58
В Волгограде сквер у собора Александра Невского готовят к реконструкцииСмотреть фотографии
14:56
Под Волгоградом на мосту через ГЭС в массовом ДТП погибли 2 человека и 6 ранены (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:44
Сын убитого в центре Волгограда бизнесмена Брудного насмерть сбил пешехода и сбежал с его оторванной рукойСмотреть фотографииCмотреть видео
13:24
Военнослужащий и гражданский погибли при столкновении иномарки с опорой ЛЭП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:11
В Волжском ищут очевидцев гибели женщины на трамвайных путяхСмотреть фотографии
10:29
Масштабная операция: в Волгоградской области третий день ищут без вести пропавшего ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:22
Под Волгоградом один человек погиб и трое пострадали в ДТП на мостуСмотреть фотографии
09:04
В Волгограде поймали водителя без прав, сбежавшего после смертельного наезда на пешехода (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 