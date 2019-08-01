Происшествия

В Волгоградской области ищут пропавшую девочку

Происшествия 01.08.2019 10:10
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01.08.2019 10:10


Светлана Сорочинская  2003 года рождения пропала вчера вечером в хуторе Раздоры Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», сразу после поступления заявления от родителей по тревоге был поднят весь личный состав  отдела МВД России по городу Михайловка.  В настоящее время в мероприятиях по поиску задействованы свыше 130 сотрудников полиции, казачества, представителей местной администрации. С применением служебных собак ночью обследованы прилегающие домовладения, лесной массив. Ориентированы соседние регионы, автовокзалы и другие объекты транспортной инфраструктуры. 

Ночью собака довела поисковую группу до лесного массива, где след оборвался. С рассветом активные поиски продолжены. 
Приметы Светланы :  на вид 14-16 лет, рост 150-155 см., худощавого телосложения, лицо светлое, волосы темно русые, коротко стриженая.
Была одета: синие лосины, розовая кофта, розовые шлепки.
Особые приметы: при ходьбе прихрамывает на правую ногу, косоглазие.
Всем, кому что-либо известно о нахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам 02, 112, дежурная часть ОМВД России по городу Михайловка 2-52-47.


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