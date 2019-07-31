



Бывший главный бухгалтер молодежного театра в Волгограде предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера муниципального учреждения культуры "Волгоградский молодежный театр" утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемая в период с февраля 2017 года по июль 2018 года при формировании реестров на выплату денежных средств вносила заведомо недостоверные сведения о завышенных суммах, подлежащих перечислению на ее собственный банковский счет. В результате указанных действий из бюджета было похищено более 700 тыс рублей.

Данное уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Волгограда. Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду. Вину в инкриминируемом деянии женщина полностью признала.







