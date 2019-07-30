



Сегодня стало известно о попытке поджога офиса похоронной компании "Радоница" в Кировском районе Волгограда. Как стало известно ИА "Высота 102", с соответствующим заявлением, где были именно такие формулировки, обратился в полицию руководитель похоронного агентства. В ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили факт такого обращения.

В заявлении указано, что сегодня была совершена попытка поджога офиса "Радоницы". Сотрудники похоронного агентства обнаружили на пороге разбитую бутылку, из которой исходил сильный запах керосина. Данный инцидент сотрудники "Радоницы" связали с деятельностью компании.