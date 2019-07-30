Происшествия 30.07.2019 17:24
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30.07.2019 17:24
Сегодня стало известно о попытке поджога офиса похоронной компании "Радоница" в Кировском районе Волгограда. Как стало известно ИА "Высота 102", с соответствующим заявлением, где были именно такие формулировки, обратился в полицию руководитель похоронного агентства. В ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили факт такого обращения.
В заявлении указано, что сегодня была совершена попытка поджога офиса "Радоницы". Сотрудники похоронного агентства обнаружили на пороге разбитую бутылку, из которой исходил сильный запах керосина. Данный инцидент сотрудники "Радоницы" связали с деятельностью компании.
Отметим, что в скором времени Волгоградское УФАС рассмотрит дело в отношении ООО "Совместное предприятие "Память", к участию в котором будут привлечены прокуратура Красноармейского района, а также ООО "Радоница". Как ранее сообщало информагентство, Волгоградское УФАС России выдало ООО "Совместное предприятие "Память" предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Основанием для вынесения предупреждения послужили материалы проверки прокуратуры Красноармейского района Волгограда, проведённой по обращению гражданина, который занимался организацией похорон родственника. Житель города сначала заключил договор на оказание услуг по погребению с "Радоницей", однако потом вынужден был его расторгнуть.
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