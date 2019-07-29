В Волгограде на «СП "Память" завели дело

Общество 29.07.2019 16:20
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29.07.2019 16:20
Волгоградское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Совместное предприятие «Память». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе антимонопольного органа, в июне 2019 года Волгоградское УФАС России выдало ООО «Совместное предприятие «Память» предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Основанием для вынесения предупреждения послужили материалы проверки прокуратуры Красноармейского района Волгограда, проведённой по обращению гражданина, который занимался организацией похорон родственника. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», житель города сначала заключил договор на оказание услуг по погребению с «Радоницей», однако потом вынужден был его расторгнуть. Поводом для этого послужило своего рода психологическое давление сотрудников ООО «Совместное предприятие «Память», которые убеждали его, что только у их компании есть исключительное право оказывать похоронные услуги.
Между тем, в Волгоградском УФАС в действиях ООО «СП «Память» по распространению недостоверной и несоответствующей законодательству о погребении информации о том, что исключительным правом на захоронение на кладбищах Волгограда наделены только специализированные службы по вопросам похоронного дела в Волгограде, были выявлены признаки нарушения статьи 14.8 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ. В связи с чем ООО «СП «Память» получило предупреждение. Однако в указанный срок информации о выполнении предупреждения или ходатайства о продлении срока в антимонопольный орган не поступило. Поэтому антимонопольный орган возбудил дело о нарушении закона о конкуренции - по статье о недобросовестной конкуренции. К участию в деле будут привлечены прокуратура Красноармейского района, а также ООО «Радоница».
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