Происшествия

В Волгограде столкнулись трамвай и иномарка (ВИДЕО)

Происшествия 24.07.2019 14:35
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24.07.2019 14:35




Столкновение легкового автомобиля и трамвая произошло сегодня днем в Центральном районе Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, на перекрестке улиц Глубокоовражная и Краснознаменская в ДТП попали автомобиль "Toyota" и трамвай №10. Известно, что иномарка выехала на трамвайные пути на запрещенный сигнал светофора. Водитель электротранспорта применил экстренное торможение, благодаря чему удалось минимизировать последствия ДТП. Пострадавших среди пассажиров трамвая нет. На время оформления дорожного происшествия 25 минут электротранспорт работал в измененных границах. В настоящее время движение на участке было полностью восстановлено.
Видео: ГКУ ВО "Безопасный регион"

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