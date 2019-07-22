На юге Волгограда пенсионер устроил стрельбу из-за шума газонокосилки





Полицейские задержали 68-летнего мужчину, который накануне устроил стрельбу из охотничьего ружья в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, с заявлением в полицию обратилась 44-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в ее сторону были произведены несколько выстрелов, когда она вместе с мужем косила траву возле здания, где работает.

Инцидент произошел около 20:00. Заявительница уточнила, что во время уборки растительности, они с супругом увидели неизвестного мужчину, который держал в руках оружие, а затем начал стрелять в их сторону. Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. На территории частного домовладения пенсионера обнаружено не зарегистрированное охотничье ружье, из которого он произвел выстрелы.

По словам подозреваемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, он трижды выстрелил в сторону потерпевших из-за того, что ему мешал шум газонокосилки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Ружье изъято.



