Два человека утонули во время отдыха у воды в Волгоградской области





Отдых у воды обернулся трагедией для двух семей в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, в эти выходные в Сарептском затоне утонул 36-летний мужчина. На лодочной станции он прыгнул в воду с навеса для лодок и не всплыл. Известно, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Смертельный случай произошел и на Дону вблизи хутора Песковатка. Волгоградский пенсионер, отдыхая с семьей у реки, пропал во время купания. В настоящее время ведутся поиски его тела. Еще одно происшествие на воде зафиксировано в Городищенском районе. Здесь на Орловском пруду тонул трехлетний ребенок. К счастью, девочка выжила - ее госпитализировали в больницу Волгограда с диагнозом подтопление.



