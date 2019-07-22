Два человека утонули во время отдыха у воды в Волгоградской области

Происшествия 22.07.2019 10:06
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22.07.2019 10:06
Отдых у воды обернулся трагедией для двух семей в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, в эти выходные в Сарептском затоне утонул 36-летний мужчина. На лодочной станции он прыгнул в воду с навеса для лодок и не всплыл. Известно, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Смертельный случай произошел и на Дону вблизи хутора Песковатка. Волгоградский пенсионер, отдыхая с семьей у реки, пропал во время купания. В настоящее время ведутся поиски его тела. Еще одно происшествие на воде зафиксировано в Городищенском районе. Здесь на Орловском пруду тонул трехлетний ребенок. К счастью, девочка выжила - ее госпитализировали в больницу Волгограда с диагнозом подтопление.
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