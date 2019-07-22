Три человека пострадали в Волгоградской области при взрыве газового баллона в мангале





Пенсионерка, студентка и школьница пострадали в Волгоградской области при взрыве ручного газового баллона. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, пострадавшие госпитализированы в больницу с ожогами различной степени тяжести. У пенсионерки 30-35% ожогов тела, у студентки 4 курса Воронежского госуниверситета ожоги 40% тела, а у 10-летней школьницы 90% ожогов тела. Школьницу на вертолете санавиации из Котельниковской ЦРБ доставили в Волгоград в ГУЗ ГКБСМП №25. Девочка находится в тяжелом состоянии.

В региональном главке МВД уточнили, что взрыв произошел накануне днем в Котельниково на улице Сербина. По предварительной информации, причиной случившегося стало несоблюдение правил пожарной безопасности. Ручным газовым баллоном разжигали мангал и поставили рядом. Баллон нагрелся, упал в мангал и взорвался.



