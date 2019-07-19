Физическое лицо купит «мусорную» компанию со статусом регоператора в Волгоградской области и еще 3 регионах РФ
Газетный киоск 19.07.2019 10:07
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19.07.2019 10:07
РБК, 17 июля 2019 года.
На рынке обращения с отходами готовится первая крупная сделка с начала мусорной реформы. Бывший первый заместитель гендиректора УК «Лидер» и глава Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) Юрий Сизов решил выкупить контрольный пакет АО «Управление отходами».
Эта компания получила статус регионального оператора по вывозу мусора в четырех регионах страны: Нижегородской, Саратовской, Волгоградской и Мурманской областях. Кроме того, заключила концессионные соглашения по строительству инфраструктуры для сортировки и переработки мусора в Чувашии, Архангельской и Челябинской областях.
Сейчас у Сизова 49% «Управления отходами», еще 51% владеет группа «Алор» Анатолия Гавриленко. «Речь идет об увеличении доли Сизова в компании до 100%», — говорит источник РБК на рынке переработки отходов.
Светлана Бик, исполнительный директор НАКДИ, подтвердила РБК, что Сизов подал ходатайство в ФАС на одобрение консолидации 100% пакета в «Управлении отходами». «Юрий Сизов ушел из УК «Лидер» и намерен сконцентрироваться на таком сложном активе, как «Управление отходами», у него есть соответствующие компетенции», — сказала она РБК, не назвав сумму готовящейся сделки и причины выхода группы «Алор» из актива.
В материалах ФАС указано, что антимонопольная служба рассматривает ходатайство физического лица о приобретении 51% акций АО «Управление отходами». В пресс-службе ФАС РБК сообщили, что ходатайство получено 9 июля и может рассматриваться 30 дней с возможным продлением еще на два месяца при необходимости уточнений условий сделки.
Контракты на 53 миллиарда
По данным НАКДИ, «Управление отходами» в качестве регионального оператора получило контракты на 53,2 млрд руб. в четырех регионах с населением 6,4 млн человек. В качестве концессионера у компании контракты на 12,07 млрд руб.
Директор группы корпоративного трейдинга АКРА Максим Худалов оценил стоимость сделки по консолидации 51% акций компании в 0,9–1,4 млрд руб. «Сейчас компания убыточна, но это, скорее всего, бумажные убытки. Операционный денежный поток отрицательный, но государство софинансирует мусорные концессии, и бизнес можно назвать перспективным», — отмечает он.
По данным СПАРК в 2018 году выручка компании «Управление отходами» составила 1,29 млрд руб., чистый убыток — 978 млн руб. В первом квартале 2019 года выручка — 901 млн руб., убыток 79,57 млн руб.
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