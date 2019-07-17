«Виртуальная АТС» стала доступна компаниям Волжского и Камышина





«Ростелеком» в Волгоградской области расширил географию предоставления услуги «Виртуальная АТС» для бизнеса. Теперь услуга доступна государственным организациям и коммерческим компаниям городов Волжского и Камышина.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на сегодняшний день около 1000 предприятий Волгоградской области пользуются «Виртуальной АТС» от «Ростелекома». Среди них сеть пиццерий «Рустерс», радио «Европа плюс», каршеринг «Bi-Bi.car», различные медицинские и учебные заведения, бюджетные и государственные предприятия, страховые компании и справочные службы и многие другие.

«У нас возникла необходимость в организации удаленного контакт-центра, для этого выбрали услугу «Виртуальная АТС» от «Ростелекома». С уверенностью могу сказать, что это действительно отличное решение для коммуникаций, которое оправдывает себя на все сто процентов: доступно по цене, не требует установки оборудования, просто настраивается, четко работает и обладает широким функционалом: всегда можно прослушать разговоры операторов и клиентов, собрать статистику и проанализировать. Здорово, когда современные технологии становятся финансово эффективными инструментами и реально помогают сократить расходы и оптимизировать бизнес-процессы», – рассказал Алексей Щеглов, директор ГБДОУ ВО «Зеленая волна».

Виртуальная АТС (ВАТС) – это новый шаг в развитии облачных технологий и индустрии связи. Благодаря тонким настройкам и простоте использования она дает возможность без лишних затрат организовать общение между сотрудниками, в том числе, работающими удаленно, и клиентами, наладить канал продаж, проводить маркетинговые акции и многое другое.

Важно, что ВАТС не привязывается к офису, для работы сервиса не требуется дополнительное оборудование – совершать и принимать звонки можно из любой точки земного шара, достаточно мобильного или sip-телефона, или компьютера с установленной программой и постоянного интернет-соединения.

Среди преимуществ ВАТС – единый номер, свободная многоканальная линия с распределением и переадресацией вызовов, а также низкая стоимость звонков по России и за границу.

«Виртуальной АТС» от «Ростелекома» и принять решение можно в течение тестового периода. Клиентам предоставляется бесплатный доступ ко всем возможностям ВАТС на 14 дней. Оценить преимуществаот «Ростелекома» и принять решение можно в течение тестового периода. Клиентам предоставляется бесплатный доступ ко всем возможностям ВАТС на 14 дней.

Для знакомства с сервисом дается 50 исходящих минут и безлимитные входящие звонки. Чтобы продолжить пользоваться услугой и подключить полный доступ к необходимым опциям необходимо оформить договор.

Сегодня, в рамках услуги «Ростелеком» предлагает для компаний малого и среднего бизнеса новую версию пакетного предложения «Быть в плюсе»: теперь клиенты при подключении интернета дополнительно получают роутер, возможность бесплатно пользоваться мобильной связью и скидку 50% на организацию цифровых сервисов «СМС Реклама»,«ТВ для бизнеса», «Wi-Fi для бизнеса», «Видеонаблюдение».

«Ростелеком», предлагая клиентам обновленный пакет услуг «Быть в плюсе», обеспечивает все основные потребности среднего, малого и микро-бизнеса: помощью цифровых услуг, сервисные предприятия могут повысить лояльность своих клиентов, увеличить средний чек и количество повторных продаж. При этом компаниям не нужно тратить средства на развитие собственной ИТ-инфраструктуры, а сэкономленные средства можно направить на развитие бизнеса», – поделилась Оксана Сачкова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

на сайте или по телефону 8 (800) 200-30-00. Получить более подробную информацию о предложениях «Ростелекома» для бизнеса можноили по телефону 8 (800) 200-30-00.



