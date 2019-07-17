В Волгоградской области зачистили свалки на территории пяти колоний

Экология 17.07.2019 09:35
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17.07.2019 09:35
Так было.
По требованию прокуроров ликвидированы свалки на территории пяти исправительных учреждений Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, факты несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории колоний были выявлены в результате надзорной проверки.
Так стало.
Так, в промышленной зоне ФКУ ИК-9 УФСИН России по Волгоградской области (Тракторозаводский район) на участке площадью около 1000 кв.м размещались твердые коммунальные отходы, в том числе строительный мусор и металлический лом. При этом администрацией исправительного учреждения договор на вывоз отходов на момент проверки заключен не был. В ФКУ КП-3 УФСИН России по Волгоградской области (Кировский район) строительный мусор, образовавшийся в результате демонтажа аварийных зданий, складировался на участке площадью 4880 кв.м и длительное время не вывозился с территории учреждения.
Аналогичные нарушения требований природоохранного законодательства допускались на территории ИК-5, ИК-19 и ИК-25.
В настоящее время выявленные в ходе надзорных проверок нарушения требований природоохранного законодательства фактически устранены, виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.
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