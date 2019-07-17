В Волгоградской области зачистили свалки на территории пяти колоний





Так было.

По требованию прокуроров ликвидированы свалки на территории пяти исправительных учреждений Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, факты несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории колоний были выявлены в результате надзорной проверки.





Так стало.

Так, в промышленной зоне ФКУ ИК-9 УФСИН России по Волгоградской области (Тракторозаводский район) на участке площадью около 1000 кв.м размещались твердые коммунальные отходы, в том числе строительный мусор и металлический лом. При этом администрацией исправительного учреждения договор на вывоз отходов на момент проверки заключен не был. В ФКУ КП-3 УФСИН России по Волгоградской области (Кировский район) строительный мусор, образовавшийся в результате демонтажа аварийных зданий, складировался на участке площадью 4880 кв.м и длительное время не вывозился с территории учреждения.

Аналогичные нарушения требований природоохранного законодательства допускались на территории ИК-5, ИК-19 и ИК-25.

В настоящее время выявленные в ходе надзорных проверок нарушения требований природоохранного законодательства фактически устранены, виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.



