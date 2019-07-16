В Волжском пассажирам автобусов предлагают бесплатную воду





Как особую заботу после веселых выходных расценили горожане размещенные в автобусах объявления о бесплатной питьевой воде. Жительница Волжского Татьяна Я. прислала ИА «Высота 102» фото, отметив, что некоторым попутчикам это предложение пришлось как нельзя кстати.

«А если серьезно, то такое отношение к пассажирам очень приятно, тем более, что лето знойное. Кондуктор объяснила, что это инициатива городских властей. Жажда нам точно не грозит - недавно в центре города появился и очередной питьевой фонтан», - написала Татьяна.



