Общество

В Волжском пассажирам автобусов предлагают бесплатную воду

Общество 16.07.2019 10:49
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16.07.2019 10:49


Как особую заботу после веселых выходных расценили горожане размещенные в автобусах объявления о бесплатной питьевой воде. Жительница Волжского Татьяна Я. прислала ИА «Высота 102» фото, отметив, что некоторым попутчикам это предложение пришлось как нельзя кстати. 
«А если серьезно, то такое отношение к пассажирам очень приятно, тем более, что лето знойное. Кондуктор объяснила, что это инициатива городских властей. Жажда нам точно не грозит - недавно в центре города появился и очередной питьевой фонтан», - написала Татьяна.
 

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