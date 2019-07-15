Происшествия 15.07.2019 19:38
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15.07.2019 19:38
Трагедией закончился семейный выезд за дарами природы в Суровикинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в МВД России по Волгоградской области, ЧП случилось сегодня днём в лесополосе близ хутора Скворин. По предварительной информации, дедушка, бабушка вместе с дочкой и внучками собирали дикую смородину.
В какой-то момент 58-летний мужчина решил перегнать свой внедорожник “Great Wall" и наехал на трехлетнюю внучку - мужчина не заметил, что она находится перед машиной. Пострадавшую родные повезли в больницу, однако она умерла в пути. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. На месте аварии работает следственно-оперативная группа отдела полиции. Результаты медосвидетельствования показали, что водитель был трезв.
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