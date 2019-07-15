Общество

За позорный ремонт дворовой дороги в Волгограде подрядчик попал в черный список

Общество 15.07.2019 10:21
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15.07.2019 10:21


Всего полтора года прошло после завершения ремонта дворовой территории около дома №16 по улице Баумана в Тракторозаводском районе Волгограда, а так называемая новая бетонная дорога уже пришла в негодность. Причем проблемы с «бетонкой» начались буквально через несколько месяцев после ее сдачи. Съемочная группа ИА «Высота 102» убедилась, что бетонная поверхность местами  уже превратилась в мелкую крошку. А некоторые плиты сдвинулись, как после землетрясения и превратились в опасную ловушку для машин.
По информации мэрии Волгограда, восстановление проездов и тротуаров дворовых территорий домов № 8, 10, 16 по улице Баумана было выполнено в 2017 году подрядной организацией ООО «СУ «Транспромстрой» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В том числе, по запросам жителей между дворами был обустроен проезд из дорожных железобетонных плит. Гарантия на обустройство проезда, как и на остальные виды работ, составляет 4 года.
В мае 2018 года в ходе ежегодного обследования дворовых территорий Волгограда специальная комиссия выявила во дворах по адресу ул. Баумана, д. 8, 10, 16 ряд дефектов, в том числе разрушения и просадку железобетонных плит. МУ «Комдорстрой» неоднократно направлял в ООО «СУ «Транспромстрой» письма с предложением в добровольном порядке устранить дефекты, однако подрядчик игнорировал обращения. 

В июле 2018 года заказчик направил официальную претензию с требованием устранить все выявленные недочеты в рамках гарантийных обязательств в течение тридцати дней, но подрядчик дефекты в отведенный ему срок не устранил. 
В августе 2018 года муниципалитет провел очередную проверку дворовых территорий и составил акт комиссионного обследования с указанием дефектов совместно с ООО «СУ «Транспромстрой», документ был подписан обеими сторонами без претензий и разногласий. Однако подрядной организацией вновь не были выполнены работы по устранению дефектов. В результате МУ «Комдорстрой» обратился в арбитражный суд с исковым требованием к ООО «СУ «Транспромстрой» о принудительном устранении всех выявленных недостатков. Суд поддержал позицию городских властей, обязав данную подрядную организацию устранить за счет собственных средств все дефекты на территориях у домов 8, 10, 16 по улице Баумана.

До настоящего времени ООО «СУ «Транспромстрой» восстановительные работы не выполнил. В связи с этим МУ «Комдорстрой»  подготовил обращение в службу судебных приставов о неисполнении подрядной организацией решения суда. Учитывая халатное  отношение к выполнению контрактных обязательств, компания ООО «СУ «Транспромстрой» внесена в список недобросовестных подрядчиков.


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