В Волгоградской области мужчина утонул вместе со своей "Ладой Грантой"

Происшествия 15.07.2019 09:49
1446 3
15.07.2019 09:49
Поездка на пляж на своей машине привела жителя Новоаннинского района к гибели. Как сегодня рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ЧП случилось накануне около девяти часов вечера в хуторе Галушкинский на берегу реки Кардаил. 59-летний местный житель приехал на берег реки на своей “Ладе Гранте”. В какой-то момент машина съехала в воду. Сейчас предпринимаются меры для подъема автомобиля и извлечению тела. Причины случившегося уточняются.
Реклама
Популярное по теме
17.06.2019 17:13
20174 2
29.06.2019 11:48
25483 0
09.07.2019 09:25
14402 5
Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Волжском15.07.2019 10:03
Происшествия 15.07.2019 10:03
364 2 Обсудить
В Волгограде поймали рецидивиста-разбойника15.07.2019 09:12
Происшествия 15.07.2019 09:12
3924 15 Обсудить
Пассажирский автобус сгорел на московской трассе под Волгоградом (ВИДЕО)14.07.2019 19:10
Происшествия 14.07.2019 19:10
5911 0 Обсудить
В Волгограде пассажир напал на водителя автобуса14.07.2019 15:15
Происшествия 14.07.2019 15:15
11418 0 Обсудить
В ДТП с бензовозом на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" вспыхнул пожар, есть пострадавший14.07.2019 11:25
Происшествия 14.07.2019 11:25
1197 0 Обсудить
В центре Волгограда из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 20 человек14.07.2019 11:12
Происшествия 14.07.2019 11:12
589 0 Обсудить
В Волгограде после пожара в частном доме найдено тело погибшего13.07.2019 11:46
Происшествия 13.07.2019 11:46
2362 0 Обсудить
В Волгоградской области иномарка из Саратова вылетела с дороги, трое человек в больнице13.07.2019 11:23
Происшествия 13.07.2019 11:23
884 0 Обсудить
В Волгограде столкнулись маршрутка и три легковушки, есть пострадавший13.07.2019 11:07
Происшествия 13.07.2019 11:07
1274 0 Обсудить
Волгоградец пожаловался в полицию на обман при оплате секс-услуг13.07.2019 10:53
Происшествия 13.07.2019 10:53
13255 0 Обсудить
Мошенники списали со счетов 9 жителей Волгоградской области полмиллиона рублей12.07.2019 10:46
Происшествия 12.07.2019 10:46
4922 7 Обсудить
Под Волгоградом в лобовом ДТП с грузовиком из Кургана один человек погиб и двое ранены12.07.2019 10:02
Происшествия 12.07.2019 10:02
3017 0 Обсудить
В Волгограде на пожаре погиб мужчина12.07.2019 09:31
Происшествия 12.07.2019 09:31
1232 0 Обсудить
В Волгограде задержали дебошира с топором и газовым баллончиком12.07.2019 09:14
Происшествия 12.07.2019 09:14
2494 0 Обсудить
В центре Волгограда женщина-судья выпала с 16-го этажа (ВИДЕО)11.07.2019 17:20
Происшествия 11.07.2019 17:20
16872 14 Обсудить
Реклама