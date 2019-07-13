Общество

В Волгограде из-за дождя встали трамваи

Общество 13.07.2019 20:05
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13.07.2019 20:05


Электротранспорт не может продолжать движение из-за залитых водой трамвайных путей. Как сообщает ИА «Высота 102» скопление стоящих трамваев наблюдается в районе улицы Голубинской. 

Что касается линии скоростного трамвая, то, по данным городской администрации, в подземной части и в транспортном тоннеле в Краснооктябрьском районе насосное оборудование успешно справляется с отводом воды. В мэрии уже обладают данными по количеству выпавших сегодня осадков. Сообщается, что за последние пару часов в городе выпало 9 мм осадков, что составило 23 % от среднемесячной нормы. Согласно прогнозам, дождливая погода с грозами и усилением ветра до 13- 18 метров в секунду сохранится до конца суток.
В мэрии заверяют, что ситуация находится на усиленном контроле сотрудников транспортных предприятий.

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