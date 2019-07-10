Расследования 10.07.2019 17:08
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10.07.2019 17:08
Директора частной АЗС из Волгограда обвиняют в уклонении от уплаты 8 миллионов рублей налогов. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, он включал в декларации за 2014-2016 годы ложные данные о закупке нефтепродуктов у пяти подконтрольных фирм. При этом, как выяснили правоохранители, все закупалось у троих поставщиков. Таким образом он избегал уплаты налога на добавленную стоимость. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ “Уклонение от уплаты налогов в крупном размере”. Свою вину бизнесмен признал.
По предварительным данным, полученным информагентством из достоверных источников, речь идет о фирме ООО “Сити-Ойл”.
Оперативное сопровождение расследования проводили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследованием занимались следователи СУ СК России по Волгоградской области. Прокуратура, утвердив обвинительное заключение, передала дело в суд Краснооктябрьского района.
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