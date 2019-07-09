Ребенок и двое взрослых пострадали в огне под Волгоградом





Три человека, в том числе ребенок, пострадали сегодня утром, по предварительным данным, при пожаре в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал поступил о возгорании в одной из квартир двухэтажки, расположенной на улице имени 19-го Партсъезда. На место ЧП приехали расчеты пожарно-спасательных частей №13 и №32. Оказалось, что в квартире на площади около 10 квадратных метров загорелись домашние вещи, в подъезде огонь охватил часть обшивки стены. Пожар ликвидировали в 10:30. Причину возникновения огня сейчас выясняют специалисты. На месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

По сведениям, поступившим от источников в экстренных службах региона, медпомощь потребовалась ребенку, женщине и мужчине. Информация уточняется.