Несознательные граждане губят драгоценные лотосы в Волго-Ахтубинской пойме





В этом году значительно раньше обычного срока в Волго-Ахтубинской пойме зацвели лотосы, сообщает ИА «Высота 102». Водоем около хутора Красный буксир в Среднеахтубинском районе уже традиционно стал местом паломничества ценителей красоты. Машины с номерами разных регионов подъезжают одна за другой. Считается, что лотосы были посажены здесь одним энтузиастом, причем попытки повторялись не единожды и в один прекрасный год принесли результаты. Сейчас озеро с лотосами - одна из визитных карточек Волго-Ахтубинской поймы. Есть одно «но» - некоторые граждане упорно оставляют мусор в заповедных местах и срывают хрупкие лотосы, чего делать категорически нельзя. На прекрасное и ужасное обратили внимание журналисты канала ОТР.