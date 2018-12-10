Телекурьер 04.12.2018 15:22
4315 7
04.12.2018 15:22
Канал НТВ, 03.12.2018 г.
Семья Хорошевых из Волгоградской области сегодня думает, о чем еще рассказать сотням тысяч своих подписчиков. После переезда из города в деревню Антон и Алевтина завели YouTube-канал и делятся на нем, как выращивать домашнюю птицу, чистить коровник и солить собственноручно выращенные арбузы.
Блог Хорошевых под названием «Семья в деревне» оказался настолько популярен, что стал приносить доход. Роль оператора обычно доставалась Алевтине. Но недавно Антон освоил еще и прием субъективной камеры. Она крепится на голове и дает особый эффект: зритель словно становится участником событий. Снятое видео еще нужно смонтировать, а затем разместить в Интернете. Перед этим новый выпуск отсматривают всей семьей.
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04.12.2018 15:22
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