Канал НТВ, 03.12.2018 г.

Семья Хорошевых из Волгоградской области сегодня думает, о чем еще рассказать сотням тысяч своих подписчиков. После переезда из города в деревню Антон и Алевтина завели YouTube-канал и делятся на нем, как выращивать домашнюю птицу, чистить коровник и солить собственноручно выращенные арбузы.

Блог Хорошевых под названием «Семья в деревне» оказался настолько популярен, что стал приносить доход. Роль оператора обычно доставалась Алевтине. Но недавно Антон освоил еще и прием субъективной камеры. Она крепится на голове и дает особый эффект: зритель словно становится участником событий. Снятое видео еще нужно смонтировать, а затем разместить в Интернете. Перед этим новый выпуск отсматривают всей семьей.