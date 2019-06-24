В Волгограде в полицейской кинологической службе – необычные экзамены

Телекурьер 24.06.2019 11:11
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24.06.2019 11:11
В Волгограде в полицейской кинологической службе в эти дни проходят необычные экзамены – идет отбор щенков для службы. Требования к четвероногим друзьям самые строгие: работать будут только особенно храбрые, целеустремленные и психологически устойчивые. Как опытные кинологи выбирают собак для той или иной специализации, как проверяются природные навыки четвероногих питомцев и какие породы сегодня особенно ценятся на службе – в репортаже Первого канала.
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