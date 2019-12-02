В Волгограде впервые довели до суда дело против строительных мошенников

Первый канал, 2 декабря 2019 года.









Мошенники разделили на квартиры частный дом и продали это, с позволения сказать, жилье людям, которые теперь, возможно, останутся вообще на улице, если им не удастся узаконить самострой, что крайне сложно. На то, чтобы привести его в соответствие хоть с какими-то требованиями безопасности, у покупателей уже ушли сотни тысяч рублей.

В Волгограде впервые на скамье подсудимых люди, которые незаконно превратили обычный коттедж в многоквартирный дом и распродали его по частям. Те, кто купил квартиры у Сисака Давтяна и Гайка Саргсяна, теперь живут в страхе потерять свое единственное жилье. И тратят сотни тысяч рублей, чтобы устранить недоделки.

– Здесь нарушение норм было очень комплексным и всеобъемлющим. Дом этот, он вел свою постройку с конца 90-х. Это было одноэтажное здание даже. Потом уже они как клетушки надстроили и достроили его до тех размеров, что мы видим сейчас, – говорит Вячеслав Яковлев, прокурор Дзержинского района г. Волгограда.

Они слепили его из того, что было и разделили на девять квартир. Но тех, кто покупал это жилье, не смутили ни двор, который похож на лабиринт, ни странная планировка внутри дома.

– Я оказалась в затруднительной ситуации, мне нужно было срочно жилье. Кредит большой не давали, у родителей тоже не было много денег. И был вопрос: купить комнату в очень плохом общежитии или вот эту квартиру, – делится Анна Попова.

Районная администрация заметила самострой только через четыре года. И подала на жильцов в суд с требованием снести незаконно возведенный дом. Следующие несколько лет превратились для владельцев этих квартир в кошмар. Оказалось, что ни санитарным, ни противопожарным, ни строительным нормам здание не соответствует. Чтобы сохранить свое единственное жилье, они проводили экспертизы и исправляли недочеты. Все за свой счет.

– Все переделки вместе около 600 тысяч обошлись. У нас есть в каждой квартире гидрант, 12-метровый шланг для тушения пожара, в каждой квартире пожарная сигнализация и в коридоре, – показывает Анна Попова.

Меры противопожарной безопасности оказались просто цветочками по сравнению с тем, что пришлось проводить перепланировку, переделывать канализацию и прорубать дополнительные окна. Сейчас, по словам Дмитрия Загорского, жильцы снова собирают деньги, около 200 тысяч, на еще одну экспертизу, которая и определит: останутся ли люди в своих квартирах или потеряют и жилье, и вложенные в него деньги.

– Были риелторы, были все, кто проверял это. Я понадеялся на них. Они смотрели, Госреестр. Все проверяли. Все числилось законно, – говорит Дмитрий Загорский.

– Вот вы спрашиваете: почему я не усомнилась? Потому что некий чиновник. Вот, пожалуйста: Наджаров, вот, пожалуйста, Иванова. Они посчитали эти сделки чистыми, – объясняет Анна Попова.

В руках у Анны свидетельства на право собственности: ее квартиры и земли. Несколько лет назад Росреестр без проблем выдавал такие документы. Оформление шло по так называемой упрощенной системе регистрации. Этим и пользовались недобросовестные застройщики. А люди, покупавшие квадратные метры, были уверены, что с их новым домом все в порядке. Сейчас, по мнению сотрудников Росреестра, такие сделки невозможны. С 2017 года действует новый закон.

– В данной норме содержится прямой запрет на регистрацию отдельных помещений в жилых домах, – объясняет Евгения Федяшова, пресс-секретарь Управления Росреестра по Волгоградской области.

И даже если мошенник захочет продать квартиры как доли, теперь ему это вряд ли удастся. Правовую экспертизу сделки должен будет провести нотариус.

Не будет лишним заглянуть в интернете в публичную кадастровую карту. Если вам предлагают квартиру в доме, расположенном на земле для индивидуального строительства, не покупайте, иначе вас ждут неприятности.

За последние несколько лет в Волгограде были выявлены 100 самовольно построенных многоквартирных домов. Снести еще до продажи успели всего пять из них. Заключить мировые соглашения и сохранить свое жилье удалось жильцам только половины самостроев. Не останутся ли на улице остальные, непонятно до сих пор.

Фото Первого канала.