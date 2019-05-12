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«Аварии-призраки»: Эдуард Петров расследовал дело автоподставщиков в Волгоградской области

Телекурьер 12.05.2019 08:52
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12.05.2019 08:52


Телеканал «Россия-24» показал очередное расследование Эдуарда Петрова о том, как в Волгограде зарабатывали на мнимых ДТП  депутаты, сотрудники ГИБДД, юристы и представители криминального мира. В фильме использованы уникальные кадры оперативной съемки, а также обысков в квартирах бывших депутатов Волгоградской гордумы Алексея Зверева и Евгения Щура, показано, как шикарно жили участники мошеннических схем. Также происходящее комментируют представители силовых структур Волгоградской области. Авторы расследования не только констатируют масштаб проворачиваемых в регионе афер, но и задаются вопросом – почему такое стало возможным? Подробности – в спецрепортаже телеканала «Россия-24». 

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