Телекурьер 12.05.2019 08:52
6425 12
12.05.2019 08:52
Телеканал «Россия-24» показал очередное расследование Эдуарда Петрова о том, как в Волгограде зарабатывали на мнимых ДТП депутаты, сотрудники ГИБДД, юристы и представители криминального мира. В фильме использованы уникальные кадры оперативной съемки, а также обысков в квартирах бывших депутатов Волгоградской гордумы Алексея Зверева и Евгения Щура, показано, как шикарно жили участники мошеннических схем. Также происходящее комментируют представители силовых структур Волгоградской области. Авторы расследования не только констатируют масштаб проворачиваемых в регионе афер, но и задаются вопросом – почему такое стало возможным? Подробности – в спецрепортаже телеканала «Россия-24».
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12.05.2019 08:52
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