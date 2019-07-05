ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом

Экономика 05.07.2019 12:15 Реклама
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05.07.2019 12:15
ВТБ изменил условия программы кредитования автомобилей с пробегом «АвтоЛайт» и «АвтоЭкспресс». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в рамках предложения минимальная ставка снизилась на 2 п.п. и теперь составляет от 10,7%.
Обновленные условия позволяют клиенту приобрести подержанный автомобиль в кредит в автосалонах с полисом КАСКО по ставке от 10,7% годовых. Минимальные ценовые параметры доступны при оформлении страхования жизни с дисконтом (4 п.п.) и в случае выбора «Вместо КАСКО» (3 п.п.)
«Доля кредитов на автомобили с пробегом в общем объеме продаж ВТБ за последние три года выросла до 25%. С учетом того, что данный сегмент становится все более популярным среди клиентов, мы снизили ставки по нашим продуктам и сделали покупку такого автомобиля еще более привлекательной. ВТБ ориентируется на потребности клиентов, именно поэтому мы предлагаем программу-конструктор, с помощью которой заемщики смогут выбрать подходящие услуги с различными дисконтами, влияющими на процентную ставку: полис личного страхования, КАСКО, пакет «Автолюбитель» и др.», - комментирует Владимир Высоцкий, вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ.
В рамках стандартных программ кредит доступен на срок от года до пяти лет, возможная сумма - от 100 тыс. до 5 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости иностранного, 30% - отечественного транспортного средства. Максимальный возраст поддержанного автомобиля на момент погашения кредита: 15 лет для иностранных автомобилей, 7 лет – для отечественных (Lada и УАЗ). Для оформления кредита заемщику потребуется предоставить паспорт и второй документ на выбор.
ВТБ – один из лидеров на рынке автокредитования России. По итогам пяти месяцев банк провел 40 тысяч сделок на общую сумму 30 млрд рублей. Объем портфеля на 1 июня составил 112,8 млрд рублей.
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