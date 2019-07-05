Налоговики за полгода пополнили бюджет Волгоградской области на 34,1 млрд рублей





Собираемость налогов в Волгоградской области неуклонно растет. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по региону, за январь – июнь текущего года общий объем поступлений в областной бюджет от всех налогоплательщиков Волгоградской области составил 34,1 млрд рублей с темпом роста 106,3 %.

Основная часть поступлений областного бюджета традиционно обеспечена за счет пяти доходных источников: налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, акцизов по подакцизным товарам, налога на имущество организаций и налогов, относящихся к специальным налоговым режимам.



