Налоговики за полгода пополнили бюджет Волгоградской области на 34,1 млрд рублей

Экономика 05.07.2019 12:14
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05.07.2019 12:14
Собираемость налогов в Волгоградской области неуклонно растет. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по региону, за январь – июнь текущего года общий объем поступлений в областной бюджет от всех налогоплательщиков Волгоградской области составил 34,1 млрд рублей с темпом роста 106,3 %.
Основная часть поступлений областного бюджета традиционно обеспечена за счет пяти доходных источников: налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, акцизов по подакцизным товарам, налога на имущество организаций и налогов, относящихся к специальным налоговым режимам.
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