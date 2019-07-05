Бездомный повредил канализацию в трех жилых домах под Волгоградом





Желание заработать на сдаче изделий из чугуна в пункт приема металлолома обернулось для жителя Волжского восемью месяцами лишения свободы в колонии-поселении. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Волжского городского суда, гражданин без определенного места жительства осужден за совершение трех краж из подвалов многоквартирных домов. Установлено, что он проникал в подвальные помещения, где похищал фрагменты чугунного трубопровода канализации диаметром 110 мм. Кражи произошли 26 февраля, 1 и 8 марта текущего года. Каждый раз он уносил с собой 3 метра трубы весом чуть более 5 килограммов. Заработать в общей сложности ему удалось порядка 750 рублей. По просьбе обвиняемого дело было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.



