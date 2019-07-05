Происшествия

Бездомный повредил канализацию в трех жилых домах под Волгоградом

Происшествия 03.07.2019 15:59
3531 2
03.07.2019 15:59


Желание заработать на сдаче изделий из чугуна в пункт приема металлолома обернулось для жителя Волжского восемью месяцами лишения свободы в колонии-поселении. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Волжского городского суда, гражданин без определенного места жительства осужден за совершение трех краж из подвалов многоквартирных домов. Установлено, что он проникал в подвальные помещения, где  похищал фрагменты чугунного трубопровода канализации диаметром 110 мм. Кражи произошли  26 февраля, 1 и 8 марта текущего года. Каждый раз он уносил с собой 3 метра трубы весом чуть более 5 килограммов. Заработать в общей сложности ему удалось порядка 750 рублей. По просьбе обвиняемого дело было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
В Волгограде накрыли порностудию (ВИДЕО)
07.06.2019 11:24
32213 14
Под Волгоградом гулянка в кафе закончилась стрельбой из ружья, трое ранены (ВИДЕО)
17.06.2019 17:13
18934 2
У гипермаркета в Волгограде пожилую женщину переехали грузовик и легковушка
12.06.2019 11:15
30369 0
Происшествия
05.07.2019 16:01
Происшествия 05.07.2019 16:01
10881 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.07.2019 13:26
Происшествия 05.07.2019 13:26
2379 12 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.07.2019 12:28
Происшествия 05.07.2019 12:28
566 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.07.2019 11:26
Происшествия 05.07.2019 11:26
378 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.07.2019 11:15
Происшествия 05.07.2019 11:15
964 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.07.2019 09:00
Происшествия 05.07.2019 09:00
1960 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.07.2019 11:12
Происшествия 04.07.2019 11:12
5080 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.07.2019 17:03
Происшествия 03.07.2019 17:03
3183 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.07.2019 16:00
Происшествия 03.07.2019 16:00
2784 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.07.2019 09:24
Происшествия 03.07.2019 09:24
953 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.07.2019 17:33
Происшествия 02.07.2019 17:33
1479 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.07.2019 15:02
Происшествия 02.07.2019 15:02
11507 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.07.2019 09:19
Происшествия 02.07.2019 09:19
1150 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.07.2019 16:55
Происшествия 01.07.2019 16:55
4849 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.07.2019 12:07
Происшествия 01.07.2019 12:07
2723 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:55
Бывший соратник экс-мэра Волгограда помещен под домашний арестСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области прокуратура выявила 1000 нарушений прав инвалидов
16:01
В Волгоградской области в пункте приема металла прогремел взрыв, погиб рабочийСмотреть фотографии
15:16
Следователи просят опознать найденного около "Волгоград Арены" утопленника (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
13:26
Турист из Челябинска нашел утопленника в Волге у “Волгоград Арены”Смотреть фотографии
12:51
Сподвижник экс-кандитата в мэры Москвы собрался в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде отправили в колонию неудавшегося российско-канадского мошенникаСмотреть фотографии
12:30
«Любо, братцы!»: Молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» провели акцию в станице ПугачевскойСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде строитель железных дорог сбегал от налоговСмотреть фотографии
12:28
Под Волгоградом компания юнцов угнала машинуСмотреть фотографии
12:14
Налоговики за полгода пополнили бюджет Волгоградской области на 34,1 млрд рублейСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде сносят незаконную автостоянкуСмотреть фотографии
11:15
"Водитель пытался увернуться": шесть человек пострадали в аварии на трассе "Сызрань-Волгоград"Смотреть фотографии
11:14
Сельский бухгалтер в Волгоградской области опустошила кассу аптеки почти на 1 миллион рублейСмотреть фотографии
10:32
Названы причины остановки колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:31
Делегация волгоградского «Красного Октября» вернулась из «Армии-2019»Смотреть фотографии
09:00
В Волгограде на пути из Москвы в Дагестан загорелся автовоз
08:45
«Ах, как хочется вернуться…»: Волгоградская облдума V созыва прозаседала в последний раз (ФОТОРЕПОРТАЖ) Смотреть фотографии
22:04
В Волгоградской области сельские власти обязали обустроить площадки для мусораСмотреть фотографии
20:14
«Высота 102 ТВ»: Уходящие натуры Волгоградской облдумы прощаются с мандатами Смотреть фотографииCмотреть видео
18:25
Житель Волгоградской области отправится в колонию за истязание младенцаСмотреть фотографии
18:22
Соперником депутата Волгоградской облдумы Таранцова на выборах станет Таранцев Смотреть фотографии
17:48
В Волгограде туркомпанию заставили заплатить за сорванный "медовый месяц" в ИспанииСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде сотрудникам ЧОПа задолжали зарплату в четверть миллиона рублейСмотреть фотографии
16:16
Волгоградский вице-губернатор получил благодарность от ПутинаСмотреть фотографии
15:43
«Там птицы не поют»: на шоссе Авиаторов в Волгограде снова нашли погибшие деревья Смотреть фотографии
15:35
В Волгограде налетчиков на ювелирные магазины изолировали от общества на 10 летСмотреть фотографии
15:25
“Ошибка в проекте?”: в строящемся жилом доме в Волгограде разбирают верхний этажСмотреть фотографии
15:01
В Волгоградском облизбиркоме заменили членаСмотреть фотографии
13:53
«Ветеранская» партия выдвинула кандидата в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 