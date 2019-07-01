Экономика

ВТБ Факторинг и «Венчур Инжиниринг Лаб» запускают финтех-платформу GetFinance

Экономика 01.07.2019 16:56 Реклама
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01.07.2019 16:56


ВТБ Факторинг и компания «Венчур Инжиниринг Лаб», передовая компания в сфере цифровизации финансовых продуктов и сервисов в сегменте госзакупок, объявляют о запуске мультифакторной финтех-платформы GetFinance. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, основная цель ее создания – формирование нового массового сегмента рынка коммерческого онлайн-финансирования в РФ и развитие инновационного сервиса онлайн-факторинга для сегмента МСП.
GetFinance – это первая мультифакторная платформа, на которой в цифровой формат переведён весь цикл заключения договоров, обработки и выдачи финансирования, а также последующего сопровождения и учета сделок. Проект разработан специально для финансирования цепочек поставок (supplychainfinance) и не имеет аналогов в России.
С помощью онлайн-платформы поставщики смогут дистанционно заключать договоры факторинга, досрочно получать финансирование по завершенным этапам или полностью выполненным контрактам. Заказчикам и покупателям она обеспечивает контроль, безопасность и бесперебойность поставок от неограниченного количества своих поставщиков, а также дает возможность управлять своей задолженностью. Факторинговым компаниям GetFinance позволяет привлечь новых клиентов и кратно сократить издержки. Технологии GetFinance снимают ограничения по минимальной сумме сделки, что делает платформу удобной для бизнеса и открывает широкие возможности получения финансирования, прежде всего, для субъектов МСП.
ВТБ Факторинг выступит опорной факторинговой компанией платформы. При этом GetFinance предусматривает формирование маркетплейса и участие в нем других игроковрынка.
Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг  прокомментировал: «Во всем мире поддержка лидером рынка в момент запуска нового проекта или сервиса – важный положительный сигнал для его будущих пользователей. Мы рассматриваем наше участие в запуске финтех-платформыGetFinance как стимул для дальнейшего развития удобных и надежных финансовых сервисов на российском рынке. Платформа GetFinance позволит компаниям быстро и в удобном онлайн-формате получить оплату по выполненным контрактам, пополнить, таким образом, свой оборотный капитал и снизить риски кассовых разрывов. Она также поможет решить многие трудности во взаиморасчетах всех сторон в коммерческих сделках. Услуги платформы GetFinance сразу будут доступны всем существующим и будущим клиентам ВТБ Факторинг, и далее - другим участникамGetFinance, формируемого маркетплейса коммерческого онлайн-финансирования в РФ».
Егор Газетин, генеральный директор GetFinance, добавил: «С каждым годом новые технологии проникают в сферу бизнеса все быстрее, современные финансовые продукты и решения становятся ближе к своим клиентам. Благодаря этому бизнесу сегодня гораздо проще получить финансовую поддержку для своего развития. В GetFinance мы на деле реализовали эту задачу. Наша платформа автоматизирует факторинг и предлагает его в качестве полностью дистанционного продукта, который значительно ускоряет и упрощает процесс предоставления финансирования. Наличие в партнерах крупнейшего игрока рынка – ВТБ Факторинг – придаст проекту гарантии и финансовую стабильность, обеспечив охват потенциальной клиентской базы. С учетом тенденций на рынке, появление этого решения весьма своевременно. Особенно для сегмента МСП в сферегосзакупок, который оценивается нами в 500 тыс. участников, более 4 млн заключенных контрактов и потенциалом коммерческого онлайн финансирования в 1 трлн руб. в год. Приглашаем всех потенциальных клиентов и партнеров присоединяться к нам и начать сотрудничать с платформой GetFinance».

Справка: 
GetFinance предоставляет всем участникам рынка факторинга современный IT-инструментарий, обеспечивающий уход от бумажного документооборота в 100% цифровизацию всех этапов работы: от первоначальной подачи заявки, удаленной идентификации и проверки, заключения договора факторинга до выдачи финансирования и полного погашения денежных требований, формирования сопровождающих документов для госорганов.  Участникам GetFinance доступны различные аналитические решения в т.ч. объединенная в единый массив информация по неограниченному количеству контрактов и контрагентов, интеграция с электронными системами госзакупок, встроенная система управления лимитами, индивидуально настраиваемый модуль сверок обязательств, интеграция с ERP-системами, удобная система электронного документооборотаи ряд других инновационных для рынка решений.Легитимность всех действий обеспечивается благодаря использованию квалифицированной электронной подписи на базе лицензированного оператора ЮЗЭДО. Информация об услугах ООО ГетФинанс–на сайте www.getfinance.ru
 
Венчур Инжиниринг Лаб – профессиональный разработчик высоконагруженных информационных WEB-систем для бизнеса, передовая компания в сфере цифровизации финансовых продуктов и сервисов, их внедрения на универсальной платформе «BusinessEcosystem 2.0» собственной разработки. Информация об услугах АО «Венчур Инжиниринг Лаб»–на сайте. http://ve-lab.com

ВТБ Факторинг – дочерняя компания Банк ВТБ (ПАО) – оказывает полный комплекс факторинговых услуг с 2009 года. Лидер рынка факторинга с 2011 года. По итогам 2018 года портфель ВТБ Факторинг увеличился на 60% и достиг 215 млрд рублей. Объем предоставленного финансирования превысил 600 млрд рублей в адрес более чем тысячи компаний. ВТБ Факторинг сохранил абсолютное лидерство на рынке России, увеличив свою долю до 35%. Компания входит в состав крупнейшего международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний России.

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