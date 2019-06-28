Под звуки симфонического оркестра: в Волгограде увековечили память дирижера Эдуарда Серова

Культура 28.06.2019 10:15
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28.06.2019 10:15
Памятную табличку в честь известного российского дирижера Эдуарда Серова сегодня торжественно открыли на доме №9 по улице Чуйкова в Волгограде, где долгое время жил маэстро. Как передает корр. ИА "Высота 102", памятное мероприятие началось очень трогательно - под звуки Волгоградского симфонического оркестра, который 30 лет назад основал Эдуард Серов и являлся его бессменным художественным руководителем.
Сегодня оркестром дирижировал Андрей Аниханов, который стал руководить симфоническим оркестром уже после ухода маэстро. Напомним, что Народный артист РСФСР, основатель, главный дирижер и художественный руководитель Волгоградского академического симфонического оркестра Эдуард Серов ушел из жизни 19 сентября 2016 года. Ему было 79 лет. В последнее время он жил в Санкт-Петербурге.
Сегодня на торжественную церемонию из северной столицы прибыли его родственники. Известно, что в доме на Чуйкова Эдуард Серов жил с 1996 по 2016 годы. Решение об увековечении его памяти было принято осенью 2018 года губернатором Андреем Бочаровым.
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