Городской седан ŠKODA RAPID: испытание горами

Экономика 27.06.2019 11:38 Реклама
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27.06.2019 11:38
ŠKODA RAPID считается городским седаном и неизвестно, как поведет себя машина в условиях высокогорья и отсутствия асфальта. Владелец седана от ŠKODA Иван Вальковский рассказал о своих впечатлениях от поездки в Приэльбрусье читателям ИА «Высота 102».
«Мне нравится марка ŠKODA. Многие друзья сделали выбор в ее пользу. Я поговорил с ними, поездил на тест-драйвы других автомобилей, но выбрал чешских автомобилестроителей», — делится Иван своими эмоциями.
Иван — далеко не первый владелец ŠKODA, который отмечает удобство и комфорт автомобилей марки. К примеру, ŠKODA может распознавать, что водителю требуется отдых и просигнализирует об этом специальной пиктограммой на панели приборов. Круиз-контроль поможет избежать штрафов за превышение скорости, датчики дистанции помогут при парковке, а функция автоматического переключения ближнего и дальнего света позаботится о водителях, едущих навстречу. Автомобиль сам, заблаговременно переключится с «дальнего» на «ближний», сведя на нет риск ослепления встречного водителя.
Маршрут, который выбрал для своего путешествия Иван, больше подходит для внедорожников или полноприводных кроссоверов. Но и седан ŠKODA RAPID прошел по нему с честью.
«Первой точкой в моем путешествии стал поселок Архыз, — рассказывает Иван. — Оттуда я ездил на Семицветное озеро, гору Пшиш и реку Псыш. Был и асфальт, и грунтовки... Даже пришлось форсировать горные речки. Машина везде показала себя великолепно — и на асфальте, и на горных грунтовках».
Иван купил ŠKODA RAPID, в котором установлен двигатель рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Коробка — механическая. Комплектация машины — не топовая, но и не совсем «голая» - в машине есть все, чтобы путешествие было максимально комфортным. Есть и сугубо индивидуальные «фишки», присущие только автомобилям ŠKODA, и предназначенные для получения максимального удовольствия от поездки в любое время года и по любым дорогам.
«Я в принципе люблю горные дороги, — продолжает Иван. — Езда по ним для меня не представляет особой сложности. Главное, чтобы водитель четко осознавал свои действия, иначе можно и внедорожник «посадить» там, где опытный водитель проедет на обычном моноприводном седане. - Нигде не зацепился, нигде не царапнул ни днищем, ни защитой, - с гордостью резюмировал Иван».
В копилку плюсов для путешественника стоит добавить одну из самых длинных колесных баз в своем классе — расстояние между передними и задними колесами ŠKODA RAPID – 2,6 метра. Автомобиль буквально плывет по асфальту. Объем багажника тоже внушительный — 530 литров. Плюс отличная динамика при обгоне, пять звезд за безопасность по методу EURONCAP1 и очень экономичные моторы. На выходе — великолепный автомобиль для путешествий.
К слову, общий пробег за все время путешествия составил чуть меньше двух тысяч километров. На топливо ушло всего шесть тысяч рублей. При этом не будем забывать, что машина ездила не только по идеальному асфальту Калмыкии, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии, но и по горным дорогам, где расход топлива стремится к бесконечности.
Сейчас Иван уже дома. Автомобиль эксплуатируется в городском режиме. На память от поездки осталось множество фотографий и видео величественных гор Кавказа. А что ŠKODA RAPID? Машина отмыта после дальней дороги и продолжает радовать владельца ежедневной эксплуатацией. Потому что это ŠKODA. Потому что simply clever2.
Оценить все преимущества автомобиля ŠKODA RAPID , а также записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по телефону: +7 (8442) 55 23 55 или, приехав по адресу г. Волгоград, ул. К. Либкнехта, 19 а.
Фото: Иван Вальковский
1ЕВРОНКАП
2Симпли клевер (просто гениально)
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